Depremzede çocukları oyuncakla sevindiriyor

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana'da, sosyal medyadan başlattığı kampanyayla Türkiye'nin farklı noktalarından gönderilen oyuncakları toplayan Seyfettin Alpaslan, Elazığ'da depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürüyor. Adana'da kuru temizlemecilik yapan ve zaman zaman çeşitli hediyeler sunduğu çocuklarca "Seyfettin ağabey" diye anılan Alpaslan, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. İş yerine bırakıldıktan sonra sahiplerince teslim alınmayan halı, yorgan ve battaniyeleri de tekrar temizleyerek paketleyen Alpaslan, sosyal medya üzerinden de hayırseverlere ulaşarak oyuncak topladı. Alpaslan, halı, yorgan ve battaniye ile oyuncakları aracına yükleyerek Elazığ'ın Sivrice ilçesine gitti. Buradaki depremzedelere topladığı malzemeleri dağıtan Alpaslan, yaklaşık 1000 çocuğa da oyuncak hediye etti. Depremzede çocukların yüzünü güldüren Alparslan, aileleri de destek olmanın mutluluğunu yaşadı. Alpaslan, Elazığ'daki depremin ardından hayırseverler olarak harekete geçtiklerini söyledi.