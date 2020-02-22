Haber alınamayan kız arkadaşlar bulundu

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merkez Yüreğir ilçesinde 2 gündür haber alınamayan iki kız arkadaş bulundu. Anadolu Mahallesi'ndeki evlerinden önceki gün ayrılan 13 yaşındaki Büşra Ökten ile 17 yaşındaki Mine Yolcu'dan haber alamadıkları gerekçesiyle polise başvuran ailelerine sevindirici haber verildi. Köprübaşı Polis Merkezine giderek "kaybolduklarını" belirten iki kız arkadaş, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada psikolog eşliğinde kaybolmalarıyla ilgili ifadeleri alınan çocuklar, daha sonra ailelerine teslim edildi. Anne Gülsüm Ökten, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı Büşra'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşladığını söyledi. Kaybolan tüm çocukların ailesine kavuşması temennisinde bulunan Ökten, "Kızımla arkadaşları sokaklarda gezmişler. Hava karanlık olunca korkudan eve gelememişler, bir yere sığınmışlar, sabahlamışlar. Çok şükür kızıma kavuştum." dedi. Büşra Ökten de bir daha ailesinden habersiz evden ayrılmayacağını belirterek, "Sokaklarda gezdik. Bir gün sonra pişman olup polis merkezine gittik. Onlar da bizi ailemize teslim etti. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de evlerine gittikleri Büşra Ökten, Mine Yolcu ve aileleriyle görüştü.