Erasmus projesi eğitime katkı sağlıyor

BUGÜN NELER OLDU

MersınUğur Okulları, Romanya'da düzenlenen Erasmus Projesi toplantısına katıldı. Toplantıya proje ortaklarından Polonya, İtalya, Bulgaristan ve Türkiye'den öğrenci ve öğretmenlerin oluşturduğu gruplar katıldı. İngilizce öğretmeni Raşit Kurşun liderliğinde, etkinliğe katılan öğrenciler, farklı öğrenme ortamlarında farklı eğitim teknikleri kullanılan atölyelere katıldı. Anadolu Lisesi Müdürü Refik Ziya Subaşı, "Yoğun eğitim içerikli olan atölyelerde, aynı zamanda kültürlerin kaynaşması için de ideal bir deneyim oldu. Uluslararası projelere büyük önem veriyoruz. Okulumuz uluslararası yürütülen projelere katılarak, ülkemizi, ilimizi ve okulumuzu yurtiçi ve yurtdışında temsil ederek tanıtımlarına katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.