Hokeye gönül vermiş 2 türk kızı

KADINLARIN son dönemlerde farklı spor alanında aktif görev almasında rol modelliği üstlenen kadın sporcuların başarıları gençlerin de spora yönelmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye'nin hokey alanında ki milli gururu Sinem ve Perihan görev yaptıkları okullarda da sporu sevdirirken yetenekli sporcuları keşfediyor. Türkiye'de hokey sporunun gelişmesinde rol model olmayı başaran milli sporcular Sinem Alpakan ve Perihan Küçükkoç milli takımdaki başarılarını yanında Gaziantep Polisgücü Spor'da da önemli başarılara imza atarak takımın Avrupa liglerinde başarıyla oynama-

sını sağlıyor. Her iki milli sporcu küçük yaşlardan itibaren hokeye gönül bağlayarak spor kariyerlerinde başarı merdivenlerini başarıyla çıktı.



HEDEF OLİMPİYATLAR

Bugün Avrupa'nın en gözde oyuncuları arasında yerlerini almayı başaran ikili, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak geleceğin sporcularını yetiştirmeye, çocukların spor alanında yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarda aktif görev alıyor. Litvanya'da gerçekleştirilen Avrupa Trophy Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü'nde oynayan milli sporcular önümüzdeki süreçte olimpiyatlarda da görev almak istiyor.