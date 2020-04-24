Yetimlere bayram hediyesi oyuncak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla yetim ve Öksüz çocuklara oyuncak dağıtıldı Vefa sosyal destek ekipleri tarafından mahalle muhtarları ve okul müdürleri aracılığıyla evlerine bırakıldı. Öte yandan bayram nedeniyle Gaziantepliler evlerininnpencerelerini Türk Bayraklarıyla süslerken, gün boyunca okullarda çocuk şarkıları yankılandı. Binlerce çocuk sporcusu olan Şehitkamil Belediyespor Kulübü de 23 Nisan'ı Alleben Yüzme Havuzu'nda kutladı. çocuklarla birlikte kutkamaya katılan Sehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Buruk bir 23 Nisan kutluyoruz ama egemenligimizin sembolü bayrağımızı, çocuklarımızın hizmetine sunduğumuz devasa eserlerimize astık. İstiklal Marşımızı öğretmenleriyle birlikte okuduk. Tabi sosyal mesafeye de uyduk" dedi.