Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Yetimlere bayram hediyesi oyuncak

Yetimlere bayram hediyesi oyuncak

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Yetimlere bayram hediyesi oyuncak
GAZİANTEP'TE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla yetim ve Öksüz çocuklara oyuncak dağıtıldı Vefa sosyal destek ekipleri tarafından mahalle muhtarları ve okul müdürleri aracılığıyla evlerine bırakıldı. Öte yandan bayram nedeniyle Gaziantepliler evlerininnpencerelerini Türk Bayraklarıyla süslerken, gün boyunca okullarda çocuk şarkıları yankılandı. Binlerce çocuk sporcusu olan Şehitkamil Belediyespor Kulübü de 23 Nisan'ı Alleben Yüzme Havuzu'nda kutladı. çocuklarla birlikte kutkamaya katılan Sehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Buruk bir 23 Nisan kutluyoruz ama egemenligimizin sembolü bayrağımızı, çocuklarımızın hizmetine sunduğumuz devasa eserlerimize astık. İstiklal Marşımızı öğretmenleriyle birlikte okuduk. Tabi sosyal mesafeye de uyduk" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yetimlere bayram hediyesi oyuncak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA