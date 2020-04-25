Lösemi hastası çocuğa doğum günü kutlaması

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve 6 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğum günü pastası hazırlayıp Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde yaşayan ve 2 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden Umut Talya Yıldız'ın evine gitti. Ekipler, 6 yaşına giren Yıldız'ın doğum gününü, evin bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak kutladı. Elinde pastayla ekipleri karşısında gören Yıldız, büyük mutluluk yaşadı. Baba Yusuf Yıldız, çocuğunu sevindiren ekibe teşekkür ederek, "Oğlum Türk bayrağını ve askerleri çok seviyor. Bu nedenle arkadaşlarımız hem buraları bayrakla donatmış hem de Umut'a sürpriz yapıp palyaçolarla gelmişler" diye konuştu.