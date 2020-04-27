Çocuklar pasta ve oyuncaklarla sevindi

Tarsus ilçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçede bulunan 145 öksüz, yetim ve 23 Nisan doğumlu çocukları doğum günü pastası, bayrak, oyuncak ve kitaplar hediye ederek sevindirdi. Kaymakam Otcu, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman ile birlikte başta 23 Nisan doğumlu olan Mustafa Yıldırım'a yaş pasta ile birlikte bayrak, oyuncak ve kitap vererek doğum günüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Anne Gamze ve baba Cabbar Yıldırım ile birlikte doğum günü pastasını kesen Mustafa Yıldırım, Kaymakam Otcu ve beraberindekilere teşekkür etti.