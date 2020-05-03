Heykeller Mardin’de sanat sokağında sergilenecek

Reyhanlı ilçesinde yaşayan heykel ve mozaik sanatçısı Mervan Altınorak'ın (50) hurda atıklarından yaptığı heykeller, Mardin'de Sanat Sokağı'nda sergilenecek. Altınorak, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un bizleri hurda heykel sanatında desteklemesi, sanat hayatımızda bir dönüm noktası oldu" dedi. Mardin'de, Avrupa'nın en büyük geri dönüşüm tesisinin yöneticileri, oluşturdukları Sanat Sokağı projesi kapsamında sergilenmek üzere Hataylı sanatçı Mervan Altınorak'a hurda ve atıklardan heykel yapmasını teklif etti. Bu istek üzerine yaklaşık 8 ay hummalı şekilde çalışan Altınorak, hurda ve atıklardan yaptığı 17 heykeli Mardin'e gönderdi. Eserleri arasında at, tavus kuşu, kartal, flamingo, 2 adet balık, 7 adet kelebek, balina, kaplumbağa, kelaynak ve el üstünde dünya heykeli olduğunu söyleyen Altınorak, "Eserlerimin, Mardin Haşimoğlu Sanat Sokağı'nda sergilenecek olması beni heyecanlandırdı. Yapımını tamamladığım heykeller için yaklaşık 80 bin parça metal, plastik, elektronik atık ile çeşitli atıklar kullandım" dedi.