‘İki yıl beni süründürdü’

Öte yandan alacaklı firma sahibi Ömer Aydın 2017'de sözleşme imzaladıklarını belirterek, "2017 yılında ihaleyi kazandık ve çalışmalarımızı yaptık. Biz Hüseyin Sözlü döneminde de haciz göndermiştik. Belediyeden şu ana kadar 5 milyon ödeme yapıldı. İhale 16 milyon 150 bin liraydı. Gönderdiğim faturaları ödemedikleri gibi Başkan Zeydan Karalar bize iftira atıyor. Kendi döneminde yaptığımız işler de var. Bizim usulsüz işler yaptığımızı söyleyerek hakaret ediyor. Çamur atıyor. Bir belediye başkanı bu kadar yalanı nasıl bir araya getiriyor. Belediyenin bürokratları Zeydan Karalar'ı yönlendiriyor. Kamuoyu önünde yalancı durumuna düşüyor. Benim hak edişlerim faturaların her şey elimde" dedi.