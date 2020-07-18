Erdemli’de kontrollü sanat gösterileri

Erdemli Belediyesi kontrollü normalleşme sürecinde, Kontrollü Sanat Günleri düzenliyor. Etkinlikler kapsamında Şehir Tiyatrosu ve Mavi Boncuk müzik gurubu, rakım 1400'te yer alan Avgadı Yaylası'nda sahne aldı. Sosyal mesafe kuralları dâhilinde açık havada bir araya gelen vatandaşlara, gösterimlerin ilçenin her mahallesinde sürdürülmeye devam edeceğinin müjdesini veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kurallara uygun her türlü kültürel aktiviteyi hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.