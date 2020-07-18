Gençlere büyük sürpriz

Adana, ziyaretçileri için düzenlemiş olduğu etkinliklere devam ediyor. Ziyaretçileri için düzenlemiş olduğu etkinlikleri 'Minnettarız' sloganı ile sürdürüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aylardır sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinde kalan 20 yaş ve altı gençler sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşamaya başladılar. Sabırla evde kalan 20 yaş ve altı gençler için M1 Adana, Instagram sosyal medya hesabı üzerinden başlayan yarışma ile 50 kişiye 25 TL'lik Google Play Hediye kartı hediye ediyor. Hediye kazanma şansını yakalamak için, M1adana Instagram hesabını takip etmek, yorum kısmında mobil oyun uygulamalarını seven 3 arkadaşını etiketlemek yeterli. Yarışma yarın sona erecek.