Drone’lu fıstık nöbeti

Gaziantep'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının hasadının yaklaşmasıyla tarlalardaki önlemler de arttı. Ellerinde av tüfekleriyle 24 saat nöbet tutan bekçiler, gelişen teknolojiyi de kullanarak drone ile hırsızlara karşı arazileri havadan izliyor. Hasat dönemine yakın olası hırsızlık olaylarına karşı 15-20 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için gece-gündüz nöbet tutuyor. Bazı bekçiler eski yöntemler ile nöbet tutarken, gelişen teknolojiye ayak uyduran Halil İbrahim Şahin, araziyi yaya olarak dolaşmak yerine hem gece hem de gündüz drone ile hırsızlık olayına karşı havadan izliyor. 30 yıldır fıstık arazilerinde bekçilik yapan Halil İbrahim Şahin, gelişen teknoloji ile birlikte drone öğrenmeye merak sardı. Şahin, omzunda av tüfeği elinde drone ile 24 saat yeşil altını hırsızlardan korumaya çalışıyor. Şahin, hırsızların bekçisi olmayan arazilere araçlarla ve silahlarla gelerek ağaçtaki bütün fıstıkları topladığını ifade etti. Eski dönemlerde araziyi dolaşmanın 1 saat zamanını aldığını ifade eden ancak drone öğrendikten sonra bu zamanın kendisine kaldığını anlatan Halil İbrahim Şahin, 24 saat araziyi kontrol altında tuttuğunu söyledi. Fıstık Bekçisi İbrahim Dağdelen de fıstığın yeşil altın olduğunu ve değerinden dolayı titizlikle korunması gerektiğini söyledi. Dağdelen,"Fıstık çok değerlendi. Bir araç çok geç yetişiyor. Fıstık ağacı insan gibidir. O kadar uzun zaman emek veriliyor ama hırsızlar bu emeği bir gecede alıp gidebiliyorlar. Biz de o yüzden bekçilik yapıyoruz. Hırsızı gördüğümüz zaman uyarı ateşi yapıyoruz. Yakaladığımız oluyor bazen onları da jandarmaya teslim ediyoruz" diye konuştu.