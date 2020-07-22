Profesör olacak

LİSELERE Giriş Sınavı (LGS) Türkiye birincisi olan Gaziantep Erdem Koleji öğrencisi Irmak Ceylin Sürücü, iyi bir okulda tıp okuyarak bilim insanı olup insanlığa hizmet etmek istiyor. Polis baba ile sağlıkçı annenin 3 çocuğunun ortancası olan Sürücü, "Annem de sağlıkçı. Koronavirüs döneminde Bilim Kurulu üyelerinin açıklamalarını görünce tıp profesörü olmaya karar verdim" dedi. Erdem Koleji'nin giriş sınavında da başarılı olarak ikinci olan Irmak Ceylin Sürücü, "Sınavın bitmesine yarım saat kala tüm soruları cevaplamıştım. Sonra cevaplarımı kontrol edip zamanın tamamlanmasını bekledim. Sınavda görevli öğretmenlerimizin dikkatini çekmiş, 'bir sorun mu var?' demişlerdi. Soruları erken bitirdiğimi söylediğimde önce inanmamışlardı" diye konuştu.