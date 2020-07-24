Engelliler için ‘engelsiz’ deniz keyfi

MERSİN'İN dünyaca ünlü turizm merkezi Kızkalesi'nde, engellilerin rahatça denize girebilmesi için plaja rampa yerleştirildi. UNESCODünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Erdemli ilçesindeki turizm merkezinde oluşturulan engelli rampaları, ilgi görüyor. Belediye Koordinatörü Vedat Uzunbağ, engellilerin gönüllerince denize girme imkanı bulması için çalıştıklarını söyledi. Bedensel engelli Sema Akpınar, denize girebildiği için mutlu olduğunu söyledi. Akpınar, "Deniz bana çok iyi geliyor ancak engelimden dolayı gelemiyordum. Sahilde bizlerin de denize girebileceği, engelli rampası olduğunu öğrendim. Görevliler yardımıyla denize girdim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada rampa olduğunu tüm tanıdıklarıma anlatıyorum" dedi.