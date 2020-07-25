Acemi kasaplara eğitim verildi

Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açılan uygulamalı kurban kesim kursuna katılan kursiyerler, kurbanın dini vecibelere göre kesilmesinin yanı sıra kurbandan insana geçebilecek hastalıklar konusunda eğitim aldı. 60 kişinin katıldığı kursta, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, kurbanın İslamiyet'teki yeri ve kurban kesim işlemleri olmak üzere toplam üç modül halinde 20 saatlik kurban kesim kursu verildi. İlçe Müftüsü Celil Karaca, İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimi Kemal Bozlu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mahmut Bektaş'tan eğitimlerini aldı.