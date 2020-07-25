Araç içinde arı soktu hayatını kaybetti

hafif ticari araçla seyir halindeyken açık olan pencereden giren arı, alerjisi olan 47 yaşındaki Salih Yılmaz'ın ölümüne neden oldu. Acı haberi alan talihsiz adamın yakınları sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü. Olay, Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, TIR şoförü oldukları öğrenilen Halil İbrahim Şık ile Salih Yılmaz, 01 ADL 066 plakalı araçla Ceyhan ilçesine doğru yola çıktı. İki arkadaş Misis Beldesi Kavşağı'nda durdukları sırada yolcu konumundaki Salih Yılmaz, arkadaşına arı soktuğunu ve alerjisi olduğunu söyledi. Aracı yol kenarına çeken Şık'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda kalbi durdu. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan hastaneye gelen Serpil Yılmaz, "Eşimi her arı soktuğunda hastaneye geliyordu. Bugün de arı sokmuş. Arkadaşlarına yardım etmek için Ceyhan'a gidiyordu. Misis civarında arı sokmuş" dedi. Salih Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz ise "Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum" diyerek gözyaşı döktü.