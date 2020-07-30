Anamur’da yaz kupası sona erdi

MERSIN'DE Anamur Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü'nde düzenlenenfinallerle sona erdi. Kulüp Başkanı, pandemi sebebiyle tenise üç aylık bir ara verdiklerini belirterek,dedi. BALCI,veçiftler ve teklerde dereceye girdi" dedi.