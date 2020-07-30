Anamur’da yaz kupası sona erdi

MERSIN'DE Anamur Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü'nde düzenlenen Yaz Kupası Tenis Turnuvası
finallerle sona erdi. Kulüp Başkanı Ali Balcı
, pandemi sebebiyle tenise üç aylık bir ara verdiklerini belirterek, "Normalleşme süreci ile birlikte turnuvalarımıza başladık. Aranın ardından güzel bir turnuva organizasyonu yapmak istedik"
dedi. BALCI, "7 kategoride 132 sporcu katıldı. Oğuzhan Erdem, Aytuğ Duru, Hüseyin Topçu, Kiraz Topçu, Şeyda Mutlay, Emine Tesbi, Mesut Yavuz, Şeyda Yavuz, Aytekin Saraç, Nebahat Saraç, Türkan Erdem, Nuriye Baysaloğlu, A.Öztürk Yavuz, Onur Akif Baysaloğlu
ve Hasan Doğan
çiftler ve teklerde dereceye girdi" dedi.