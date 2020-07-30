İskenderun’a Akşam Sanat okulu

Valisi Rahmi Doğan, hayırsever iş insanı Ersin Şahin ile İskenderun'a yapılması planlanan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okul binası için protokol imzaladı. Vali Doğan, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, gençlerimiz bizler için çok değerli. Onların da vatanına milletine hayırlı birer birey olabilmeleri hiç kuşkusuz ki alacakları eğitimden geçmektedir. Bizler gençlerimizin kaliteli eğitim alabilmeleri adına çalışıyoruz çalışmayada devam edeceğiz." dedi. Kendilerinin yapmış olduğu çalışmalar dışında hayırsever iş insanlarının da kendilerine bu konu da yardımcı olduğunu belirten Vali Doğan, "Ersin Bey'i artık yakinen tanıyoruz. Çünkü bizim görevde bulunduğumuz süre içerisinde daha önce de birkaç protokol imzaladık kendileriyle. Sağ olsun hayır işlerinde bizlere sürekli destek sağlıyor. Bugün de İskenderun için 60 yataklı bir öğretmen evi protokolü imzalayacağız ve yapımı tamamlandıktan sonra da Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredeceğiz" dedi.