Yeşim ile Ender mutluluğa yürüdü

Anamur ilçesinde Zehra-Halil Cep çiftinin kızları Yeşim, Mine-Recai Ekin ailesinin oğulları Ender ile dünya evine girdi. Ünlüselek Turistik Tesisleri'nde gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arınç, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Canlı müzik başlayan, davetlilerin doyasıya eğlendiği düğünde Yeşim ve Ender çiftinin salona gelmesi ile hareketlendi. İlk danslarını yapan çift törene katılan davetliler eşliğinde doyasıya eğlendi. Gece boyunca kızları Yeşim'i evlendirmenin heyecanını yaşayan Zehra-Halil Cep çifti, konuklarla yakından ilgilenerek ev sahipliği yaptı. Bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirten gelinin babası Halil Cep, 'Mutluluklar, paylaşıldıkça artar. Bizleri yalnız bırakmayan, telgraf ve çiçekleriyle yanımızda olan dostlarımıza çocuklarımız adına teşekkür ediyorum' dedi.