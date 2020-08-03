Djılobodjı kariyer rekoru kırdı

SEZON başı transfer olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Papy Djilobodji, stoper mevkiinde görev almasına karşın 33 maçta 6 gol atıp kariyerinin en skorer dönemini yaşadı. Fransa 2. Lig ekibi Guingamp'dan kırmızı-siyahlı takıma transfer edilen 31 yaşındaki Senegalli savunma oyuncu, gösterdiği performansla alkış aldı. İlk profesyonel sözleşmesini Fransa ekiplerinden Nantes'la 2009-2010 sezonunda imzalayan Djilobodji, 2015-16'da Premier Lig'in ekibi Chelsea'ye transfer oldu. 3 SEZONDA GOL ATAMAMIŞTIChelsea formasını yalnızca İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta 30 dakika süreyle giyen ve daha sonra kiralık olarak çeşitli takımlara gönderilen Djilobodji, 2015- 2016'dan Türkiye'ye gelene kadar geçen süreçteki 3 sezonda gol sevinci yaşayamadı. Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 33 maçta görev yapan ve 2 bin 913 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Djilobodji, bu süre içerisinde 6 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi.