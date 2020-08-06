Aşık Mahzuni Şerif’in kızından mini konser

Kahramanmaraş'ınAfşin ilçesinde lavanta şenliğine katılan Aşık Mahzuni Şerif'in kızı Gülören Çelik, hemşerilerine mini bir konser verdi. Çelik, "Babamı hiçbir kalem, hiçbir mürekkep ve hiçbir kimse babamı anlatamaz babam benim rehberimdir" dedi. Türkiye'nin en önemli halk ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif, 1939 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Berçenek Mahallesi'nde dünyaya gelmiş, yaptığı evliliklerinden çocukları ve torunları olmuştu. Aşık Mahzuni'nin kızı Gülören Çelik, babasının memleketinde sevenleriyle bir araya geldi.