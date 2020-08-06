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’in kızından mini konser

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Aşık Mahzuni Şerif’in kızından mini konser
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde lavanta şenliğine katılan Aşık Mahzuni Şerif'in kızı Gülören Çelik, hemşerilerine mini bir konser verdi. Çelik, "Babamı hiçbir kalem, hiçbir mürekkep ve hiçbir kimse babamı anlatamaz babam benim rehberimdir" dedi. Türkiye'nin en önemli halk ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif, 1939 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Berçenek Mahallesi'nde dünyaya gelmiş, yaptığı evliliklerinden çocukları ve torunları olmuştu. Aşık Mahzuni'nin kızı Gülören Çelik, babasının memleketinde sevenleriyle bir araya geldi.
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Aşık Mahzuni Şerif’in kızından mini konser
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