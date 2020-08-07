Melih Abi: Parkta spor yapmak isteyenler köpeklerden korkuyor

Akkapı'da Güney Yıldızı parkı var. Bu bölgede yaşayanlar parkta sabah sporu yapıyor ve yürüyorlar. Dün sabah parktaki spor aletlerinden faydalanmak isteyen iki kadın parka girememiş. Başıboş köpekler kadınlara saldırmış. Biri kaçarken yere düşmüş. Allah'tan sitenin kapısı açıktı da kendilerini içeri attılar. Başıboş köpeklerle ilgili şikayetler artmaya başladı. Gelip geçene saldırıp ısırıyorlar! Hayvanları hepimiz seviyoruz! Seviyoruz diye ısırmalarına göz mü yumalım! Parka gidenler korkuyla kaçışırken düşüp bir yerlerini kırıyor. Canlarını zor kurtarıyor. Hayvanlar aç olduğu için saldırıyor. Yoksa durup dururken neden saldırsınlar! Bakımını yapın, hayvanların karnını doyurun. Orada yaşayan insanlar da parka rahat rahat gidip gelsinler.



Tarsus'ta evcil hayvan mezarlığı olmalı



TÜRKİYE'DE birçok yerel yönetimlerde en sadık dostlarımıza verilen değer ve önem maalesef Mersin'de verilmiyor. Okan Kan, "Bir tek Mezitli belediyesi hayvanlara değer veriyor. 360 bin nüfuslu Tarsus'ta zaten olmayan hayvan mezarlığı Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de yok. Duyarlı yerel yöneticiler bu duruma inşallah en kısa sürede bir çözüm bulur" diyor. Aslında okurumuz doğru söylüyor. Çünkü ölen hayvanlar ortalıkta kalıyor. Leşleri kokuyor, çevreye kötü kokular yayılıyor. En azından yerleri olsa hayvanlar oraya gömülür.