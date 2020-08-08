Salgına karşı bilinç ve farkındalık oluşturduk

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, İçişleri Bakanlığında, Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan yeni tedbirler kapsamında, Üçocak Mahallesi'nde kurulan pazaryerini denetledi. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, ilçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve Üçocak Mahalle Muhtarı Mehmet Gündoğdu'nun da katıldığı denetimlerde Başkan Gültak, özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda pazar esnafını ve alışverişe gelen vatandaşları uyardı. Akdeniz Zabıta ekiplerinin de katıldığı pazar yeri denetimlerinde, maskesi olmayan pazarcı esnafı ile pazaryerindeki vatandaşlara maske de dağıtıldı. Zabıta ekipleri de pazar alışverişi yapan yaşlı vatandaşların file veya arabalarını taşımalarında yardımcı oldu. "Lütfen maske takalım, kendi sağlığımıza da toplum sağlığına da dikkat edelim" sözleriyle vatandaşlara seslenen Gültak, "Denetimlerde amaç, vatandaş ve esnafa ceza kesmek değil, salgına karşı bilinç ve farkındalık oluşturmaktır" dedi.