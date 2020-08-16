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Adana demir’de

Güney temsilcisi, ’da lige ısınırken yönetim de ilk transferini gerçekleştirdi. ’ın sol kanat oyuncusu Sedat, iki yıl Adana Demir forması terletecek

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Sedat Şahintürk Adana demir’de
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor transferde harekete geçti. Mavi-lacivertli ekip son olarak Yukatel Denizlispor'da oynayan Beşiktaş'ın 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk bonservisiyle kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 oranında pay alacağı öğrenildi. Şahintürk, Adana Demirspor ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Bu arada sezona sıkı bir şekilde hazırlanan mavi şimşeklerde morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, yardımcıları Seyhan Göcen, Nedim Askeri, Serkan Damla, Volkan Arslan, Anderson ve Uğur Yazıcı ile takımı lige hazır hale getirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Gambiyalı Mustapha Carayol da kamp kadrosuna dahil edildi.
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Sedat Şahintürk Adana demir’de
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