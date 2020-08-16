Sedat Şahintürk Adana demir’de

eni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürentransferde harekete geçti. Mavi-lacivertli ekip son olarak'da oynayan'ın 24 yaşındaki sol kanat oyuncusubonservisiyle kadrosuna kattı.Şahintürk, Adana Demirspor ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Bu arada sezona sıkı bir şekilde hazırlanan mavi şimşeklerde morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik direktör, yardımcılarıveile takımı lige hazır hale getirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılankamp kadrosuna dahil edildi.