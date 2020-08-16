Sedat Şahintürk Adana demir’de

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eni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor
transferde harekete geçti. Mavi-lacivertli ekip son olarak Yukatel Denizlispor
'da oynayan Beşiktaş
'ın 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk
bonservisiyle kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 oranında pay alacağı öğrenildi.
Şahintürk, Adana Demirspor ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Bu arada sezona sıkı bir şekilde hazırlanan mavi şimşeklerde morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar
, yardımcıları Seyhan Göcen, Nedim Askeri, Serkan Damla, Volkan Arslan, Anderson
ve Uğur Yazıcı
ile takımı lige hazır hale getirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Gambiyalı Mustapha Carayol da
kamp kadrosuna dahil edildi.