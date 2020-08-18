İmmün plazma bağışçıları ve alıcıları yaşadıklarını anlattı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görerek sağlığına kavuştuktan sonra immün plazma bağışçısı olan ve immün plazmayla tedavi görenler yaşadıkları süreçleri anlattı. Gaziantep Valiliği ile Türk Kızılay Gaziantep Şubesince farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte immün plazma bağışçılarıyla, plazma tedavisiyle koronavirüsü yenenler yaşadıklarını anlattı. Bir süre önce immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşan Reşat Soydemir, konuşmasında, Şanlıurfa'daki bir düğün töreni sırasında hastalığın kendisine bulaştığını ve ardından tedaviye başladıklarını söyledi. Düğün töreni sonrasında sadece kendisinde değil ailesindeki bazı kişilerde de testlerin pozitif çıktığını anlatan Soydemir, "Bunun nedeni de dikkatsizlik. Tedavi gördüğüm sırada 1 hafta boyunca yarı baygın yaşadım. Yemek bile yiyemediğim tedavi sürecinde sağlıkçılar beni mamayla besledi. Plazma olmasaydı beni şu an yaşamıyor olabilirdim. Bağışçıdan Allah razı olsun." dedi. Halen ağabeyi immün plazma tedavisi gören Fazilet Kılıç da ağabeyinin henüz daha 40 yaşında bile olmadığını, sağlıklı olduğu dönemlerde tedbirlere uymaya gayret eden bir kişi olmasına rağmen virüsün kendisini bulduğunu dile getirdi. Plazmanın şu süreçte olmazsa olmazlar arasında yer aldığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti: "Ağabeyimin hastalığa yakalandığını bayramın 1. günü öğrendik. 18 gündür hastanede. Plazma tedavisi öncesinde tüm tedavi yöntemleri denendi. Bu süreçte de tedavilere cevap vermemeye başladı ve iç organları kaybedilecek noktaya geldi. Şimdiye kadar 2 plazma kullanıldı ama yeterli olmadı. Ağabeyim henüz 40 yaşında bile değil ama 3. plazmayı alacak. O yüzden herkesi bağışçı olmaya davet ediyoruz. Ağabeyimin durumu eskiye göre daha iyi ama halen kendi başına nefes alıp veremiyor. Makineye bağlı yaşıyor. Herkesi şu günlerde kan bağışçısı olmaya davet ediyorum ve hastalığı yenenlerden de plazma bağışı yapmalarını istiyoruz. Çünkü şu an için en iyi tedavi yöntemi bu."