Melih ABİ: Mersin Belediyesi’nin umumi hizmet aracı

Tuvaletlere halk eskiden yüz numara falan derdi.Tuvalet ve WC yerine bu söz kullanılırdı.Mersin Büyükşehir Belediyesi bir hizmet başlatmış.Adı da 100 numara hizmet.Bir de araç ve eleman görevlendirilmiş.Araca giydirilme yapılmış.Umumi tuvalet kontrol aracı.Öncelikle bu fotoğrafı atan okurumuza teşekkür ederim.Tabii ki hizmet etmek güzeldir.Ama bu meseleyi biraz abartmış Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.Böyle bir hizmet varsa bunun reklamını yapmaya ne gerek var?Herkes gülüyor haberiniz olsun.Bir araç görevlendirirsin, böyle giydirme yapmadan bir de eleman koyarsın.Gider tek tek denetler.Bir sorun varsa giderir.TARSUSHükümet Konağı karşısında bulunan meydanda dinlenme ihtiyacını gidermek isteyen engelli kardeşlerimiz bu meydana engelli rampası yapılmasını istiyor.Emine Kuren, "Engellilerin toplu kullanım alanlarına rahat ulaşım sağlayabilmeleri için engelli rampasının, engelli asansörünün büyük bir önem taşıdığını unutmamalıyız.Herkesi engelliler ile ilgili konularda duyarlı olmaya davet ediyoruz.5378 sayılı engelliler kanununu hatırlatıyoruz" diyor.Başkan Haluk Bozdoğan'ın bu haklı talebi kısa sürede yerine getireceğini düşünüyorum.