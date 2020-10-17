Hurdalarla 2 yılda 35 ton ağırlığında heykeller yaptı

Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, 2 yılda hurda parçalardan toplam 35 ton ağırlığında çeşitli heykeller yaptı. Kentte uzun yıllardır mozaik ve heykel sanatçılığı ile uğraşan Mervan Altınorak, iki yıl önce çevre kirliliğine dikkat çekmek için hurda parçaları ile heykel yapmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğindeki 'Sıfır Atık' projesini desteklemek ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için hurda parçaları ile heykeller yaptığını anlatan Altınorak, hurda parçalardan 2 yılda toplam 35 ton ağırlığında çeşitli heykeller yaptığını dile getirdi. Altınorak, bugüne kadar atık ve hurda parçalarıyla at, geyik, kartal, kelebek, flamingo, büst, kurt, el, kelaynak, tavus kuşu, fener balığı, kamera, masa, sehpa ve kelebek heykelleri yaptığını belirti.