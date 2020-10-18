Öğrenciler bilimle buluşaca

Belediyesi ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hizmete sunulacak olan Antakya Bilim Merkezi protokol düzenlenen sade bir törenle imzalandı. Törene Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, HGC Başkanı Abdullah Temizyürek, AGC Başkanı Ahmet Abdullahoğlu ve Antakya Belediyesi meclis üyeleri katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya Belediyesi olarak Gönül Belediyeciliği anlayışıyla, şehrin dört bir köşesinde hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.