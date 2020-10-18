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Şahin Dünya Kadın Günü’nü kutladı

DURHASAN ŞAHİN
Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Şahin Dünya Kadın Günü’nü kutladı
ERDEMLİ Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çamlı Mahallesinde tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı, birer gül takdim etti. Çeşitli hediyeler verdi. Çamlı Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, tüm Erdemlili ve tüm emekçi kadınların 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününün kutlu olmasını diledi. Kadınlara birer gül takdim ederken aynı zamanda günün anısına çeşitli hediyeler verdi.
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Şahin Dünya Kadın Günü’nü kutladı
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