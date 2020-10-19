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Hibe araç teslim edildi

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Hibe araç teslim edildi
HATAY'DA İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksekokulu (İMYO) Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi Programına bir araç hediye edildi. Hibe desteği için İMYO kampüste bir tören düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Tolga Depci, üniversite senatosu, Ford Otosan yetkilileri katıldı. Ford Otosan Yetkilisi ve Ovalı Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Mustafa Saçar; benzeri destekleri daha önce de yaptıklarını söyledi. Saçar, "Desteğimiz sürecek" dedi. İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci da en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, "Eğitime, gençliğe yapılan her katkı için teşekkür ederim. Eğer nesilleri kurtarmak istiyorsanız insan yetiştirin" dedi. Yaser ÇAPAROĞLU
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Hibe araç teslim edildi
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