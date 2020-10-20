Adana’ya ulusal kamp merkezi

TÜRKİYE'DEKI ilk uluslararası tenis akademisini Adana'da hayata geçiren Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü
(ATDSK), Türk tenisi adına bir büyük projeyi daha hayata geçmenin hazırlığında... ATDSK, Avrupa'da 4 ülkede bulunan Ulusal Kamp Merkezi
'nin (National Training Center- NTC) 5'incisini Adana'da açmak için proje hazırladı. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin
, yönetim kurulu üyesi Tuna Girtine Işık
, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun Başdanışmanı ve İtalya'nın Milano kentindeki Vavassori Tenis Akademisi'nin Kurucusu Renato Vavassori
, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin
'i ziyaret etti.
ÇETİN'DEN MÜJDE GELDİ
Keskin ve yönetimini kutlayan başkan Soner Çetin
de, tenise katkı olacak bir projenin de müjdesini verdi. 100. Yıl Mahallesi'nde belediyelerine ait 11 dönümlük araziyi Tenis Kompleksi
yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı
'na tahsis ettiklerini bildiren Başkan Çetin
, yakın zamanda yapıldığında bu merkezde de yeni şampiyon raketlerin yetişeceğini söyledi. Keskin ve ekibini kutlayan Çetin, "Kısa sürede çok büyük projeler, yatırımlar yaptınız. Gururla izliyor, takip ediyoruz. Ulusal Kamp Merkezi de Dünya tenisinde Adana'yı konuşturacak çok önemli bir proje"
dedi.