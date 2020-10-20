Adana’ya ulusal kamp merkezi

TÜRKİYE'DEKI ilk uluslararası tenis akademisini Adana'da hayata geçiren(ATDSK), Türk tenisi adına bir büyük projeyi daha hayata geçmenin hazırlığında... ATDSK, Avrupa'da 4 ülkede bulunan'nin (National Training Center- NTC) 5'incisini Adana'da açmak için proje hazırladı. ATDSK Başkanı, yönetim kurulu üyesi, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun Başdanışmanı ve İtalya'nın Milano kentindeki Vavassori Tenis Akademisi'nin Kurucusu, Çukurova Belediye Başkanı'i ziyaret etti.Keskin ve yönetimini kutlayande, tenise katkı olacak bir projenin de müjdesini verdi. 100. Yıl Mahallesi'nde belediyelerine ait 11 dönümlük araziyiyapılmak üzere'na tahsis ettiklerini bildiren, yakın zamanda yapıldığında bu merkezde de yeni şampiyon raketlerin yetişeceğini söyledi. Keskin ve ekibini kutlayan Çetin,dedi.