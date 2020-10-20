İki üniversite arasında işbirliği konuları görüşüldü

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'e iade-i ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Adana'daydı. Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret eden Prof. Dr. Necdet Ünüvar daha sonra Çukurova Üniversitesi'ne geçerek Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'i makamında ziyaret etti. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak iki üniversite arasındaki işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret Prof. Dr. Ünüvar'ın ziyaret anısına Prof. Dr. Tuncel'e plaket takdimi ve anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.