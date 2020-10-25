Güçler birleşti temsa’da bayram

TEMSA Ulaşım Araçları'nın Sabancı Holding ve Skoda Transportation ana ortağı PPF IndustryCo tarafından satın alınması konusunda tüm resmi süreçler tamamlanırken, 50 yıldan uzun süredir Türk sanayisine hizmet eden Temsa'da yeni yatırımların önü de açıldı. Temsa'nın yönetimi, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili otoritelerden alınan nihai onayların ardından Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığına geçti. Bu ortaklık başta iş insanları olmak üzere her kesimde büyük sevinç yarattı. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Temsa'ya yeni ufuklar da açabilecek bir iş birliğine imza attıklarını kaydederken, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Bakanı Zeki Kıvanç ise, bu ortaklığın sadece Adana için değil Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etti.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Temsa'yı yeniden Türkiye ekonomisine kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Alper, "Şirketimizi geçen sene yurt dışı menşeili bir yatırım fonuna sattık, satış sonrasında şirketin finansal durumuyla ilgili yaşanan olumsuz gelişÇUKUROVA

meler Temsa'nın faaliyetlerini durdurmasına yol açtı. Biz de doğduğumuz topraklar olan Adana'ya, ülkemize ve kendi yarattığımız bu değerli markaya karşı olan sorumluluğumuzun gereğince, sorunun çözümünde kalıcı bir rol üstlenmek istedik. Gelecekte Temsa'ya yeni ufuklar da açabilecek bir iş birliğine imza attık. Bu süreci başarıyla sonlandırmış olmaktan mutluyuz" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇILACAK

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç Temsa'nın, Sabancı Holding ve PPF Industry Co tarafından satın alınmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Kıvanç, Türkiye'de otobüs ve midibüs pazarının önde gelen oyuncularından olan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 15 bine yakın aracı, bugüne kadar 70'e yakın ülkeye ihraç eden Temsa'nın yeni ufuklar açabilecek bir iş birliğine imza atması, sadece Adana için değil tüm Türkiye için büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.



İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI KOYACAK

Ortaklığın yeni yatırımların önünü açacağını ve bölgede istihdama büyük katkı koyacağının altını çizen Zeki Kıvanç, "Geçtiğimiz aylarda bir yatırım fonuna satılan ve üretimi duran Temsa'nın yeniden faaliyete geçiyor olması, sanayi üzerinden büyümeye katkı yolunda nitelikli ve önemli bir adımdır. 50 yılı aşkın süredir Türk sanayisine hizmet veren Temsa'nın yatırım, üretim ve ihracata hızla devam ederek büyümesine her zamankinden daha süratli devam edeceğine eminiz" şeklinde konuştu