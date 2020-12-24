Seçer işçinin ekmeğiyle oynadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin performans değerlendirmeleri adı altında tutanaklar bahane edilerek tazminatsız işten atılan işçiler, "Yıllardır başarı ile çalıştığımız belediyede, performans düşüklüğü adı altında ekmeğimizle oynandı. Vahap Seçer'e soruyoruz, yıllardır başarılıydık şimdi ne değişti. Birde açıklamalarında bankamatikçi işçiler olarak lanse etti, ekmeğimizle oynadın, onurumuzla oynatmayız. Alnımızın teriyle, akıyla işimizi, görevimizi yaptık" dediler. Bu güne kadar iki bine yakın belediye personelinin ekmeğiyle oynadığını belirten işten çıkarılan işçiler, CHP'li Başkan Vahap Seçer'e biraz vicdan diyerek, "İşsizlik maaşından bile bizi mahrum etti, açtığımız davada işe iademiz var. Ama dileyen yok" dedi. İşten çıkarılan 40 yaşındaki Ertan Üstün, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (MESKİ), 5,5 yıldır çalışıyordum. Önce çalıştığım su arıza biriminden kanazizasyon birimine sürgün edildim" dedi. Üstün, "Vahap Seçer, en son meclis toplantısında işten çıkarılan işçiler için bankamatikçi dedi. 5,5 yıldır başarılı bir şekilde çalışırken nasıl oldu da hem performans düşüklüğü, hem de bankamatikçi oluyoruz?. Mesaisi olan bir çalışanın nasıl performansı düşük olur?. Başkan Vahap Seçer'i kınıyorum. Ön yargı ile hareket ediyor. İşsizlik maaşımızı bile alamadık. İşe iademiz var ama Vahap Seçer kimseyi tanımıyor. Ayrıca bu konuda kamuoyunu da yanlış bilgilendiriyor" dedi. 14 yıldır Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde güvenlik amirliği yaptığını belirten 42 yaşındaki Ahmet Kurt, "14 yıldır işimi layığıyla yerine getirdim. MESKİ Teknik Hizmetler Filtre Birimi'nde, 36 kameranın olduğu yerde çalışıyordum. Yemek molamız bile yoktu. Bizler bu kadar işimize, ekmeğimize sahip çıkarken, Vahap Seçer'in bankamatikçileri işten çıkardım, demesi derinden üzdü. Aradığı bizim gibi emekçi insanlar değil, kendi gibi, birileri gibi sahip çıktığı adamlar, bankamatikçi olanlar. Bizim ekmeğimizle oynadı ama onurumuzla oynayamaz. Her türlü hakkımızı arayacağız" diye konuştu. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde, 3,5 yıldır çalışan Onur Erkan (36), "Yıllardır başarıyla çalıştığım işyerimden performans düşüklüğü gibi asılsız bir sebepten dolayı işimden edildim. Evde eşimiz çocuğumuz soruyor, işe ne zaman başlayacaksın?. Cevap veremiyoruz. Evi barkı dağılan arkadaşlarımız oldu. Bunun hesabını kim verecek. Kart okutma sistemi var, saatlik izinde bile 3 yerden imza alarak izinli oluyorsunuz. Bu nasıl bir saçmalıktır. Biraz sadece biraz vicdan diyorum" dedi. Alican Dağlı (27) ise, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şantiyesinde görevliyken, sebepsiz yere 200 kilometre uzaktaki bir ilçeye sürgün edilmem nedendir?. Bunlar yıldırma işleridir. Ben bu olayla ilgili eşimin hamile olduğunu dilekçe ile belirtmeme rağmen beni işimden ettiler. Beni işten çıkardıklarından 2 gün sonra çocuğum oldu. Nasıl bir vicdan sahibisiniz?" dedi.