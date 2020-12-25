Menengiç Kahvesi tescillendi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nin Menengiç Kahvesi için yaptığı tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi. Yeni tescille beraber kentin coğrafi işaret sayısı 37'ye çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na Menengiç Kahvesi için 2017 yılında yapılan coğrafi işaret başvurusu sonuçlanarak tescillendi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nca alınan yeni tescille birlikte Gaziantep, 37 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün olmak üzere toplam 38 ürünle Türkiye'de en fazla tescilli ürüne sahip olan şehir oldu. Kentte, 30 ürünün daha coğrafi işaret tescili için başvuru sürecine geçildi. Gaziantep'in önemli yöresel ürünleri arasında yer alan Menengiç kahvesi, şehrin dağlık kesiminde yabani olarak yetişen ürünün toplanıp öğütülmesiyle macun haline getiriliyor. Süt ile pişirilen Menengiç kahvesi, kahve olarak adlandırılmasına rağmen kafein içermezken, başta astım olmak üzere birçok göğüz hastalığına iyi geldiği belirtiliyor.