Evinin peyzaj çalışmalarını belediye ekiplerine yaptırdı

Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ali Boltaç belediyenin peyzaj ekiplerini özel işlerinde kullanıyor. Tarsus'ta Ergenekon Mahallesi Konak Mevkii Olivia Park Sitesi'nin müteahhidi kendisi. Sitenin inşaatı bitti. Sıra çevre düzenlemesine geldi. Ali Boltac işin kolayını buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerini gönderdi ve çevre düzenlemesini yaptırdı. Hem de beş kuruş harcamadan. Boltaç aynı zamanda aynı zamanda Tarsus Çamlıyayla Koordinatörü. Belediyeye ait forklift, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait iki adet araç getirdikleri bitkileri ekipmanları ile birlikte çevre düzenlemesi yapıyorlar. Olup bitenleri kızgınlıkla takip eden çevre sakinleri ise bu duruma tepki gösteriyor. Ali Boltaç'ın belediyenin araçlarını ve ekipmanlarını kendi işinde kullanmasının mantığını anlamaya çalışıyor.