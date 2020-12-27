Özel koleksiyon Surlariçi’nde halkla buluşacak

Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile 23 Aralık 2020 tarihinde imzaladığı işbirliği protokolü ile Kıbrıs tarihine ışık tutan bir çok orijinal tarihi eser ve sanat eseri, ilk kez Surlariçi Şehir Müzesinde halkla buluşacak. Kıbrıs ve Lefkoşa'nın tarihi ve kültürü ile ilgili çok özel eserlerin yer aldığı ilk koleksiyon, 29 Aralık'tan itibaren 3 ay boyunca, Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmek üzere teslim alındı. İlk kez gün ışığına çıkacak orijinal eserler arasında altın varaklı el yazmaları, boyları 1,5 metreyi bulan fermanlar, Kıbrıs'ta günümüze ulaşabilen en eski Osmanlı beratı olan 387 yıllık IV. Murat tuğralı Mülkname, fotoğraflar, nüfus defterleri, haritalar ve mahkeme kayıtları yer alıyor. 3 ay boyunca Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenecek olan eserler, Mart ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak. Eserler, daha sonra KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'ne teslim edilerek, sergilenmek üzere yeni bir koleksiyon alınacak.