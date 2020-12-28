Mersin Müftülüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

MERSİN İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi ile iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru ailelere yardım yapıldı. İl ve İlçe Müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile il genelinde ve il dışında ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek, hayırseverlerin yardımlarını yetim, ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru ailelere ulaştırıyor. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, "Öncelikle, iradelerini yetim, şehit aileleri ve yardıma muhtaç insanlara iyilik yapma doğrultusunda kullanan Mersinli hayır sahiplerine, başta fedakar din görevlilerimiz olmak üzere bu iyilik ve hayır organizasyonlarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mersin İl ve ilçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi iş birliğinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olma çabamıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.