Üsteğmen trafik kazasında hayatını kaybetti

meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Ahmet Yıldırımer, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi. Hakkari- Yüksekova karayolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kayarcık Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Üsteğmen Ahmet Yıldırımer'in de olduğu ortaya çıktı. Cenazesi Tufanbeyli Devlet Hastanesine getirilen üsteğmenin öğle namazının ardından toprağa verildi. Evli olduğu öğrenilen üsteğmen için Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili de taziye mesajı yayınladı.