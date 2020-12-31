Pandemide kumar oynayanlara ceza yağdı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelere yönelik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda 13 iş yerinde kumar oynandığını tespit eden polis, 121 şahsa 458 bin 325 lira para cezası uyguladı. Kumar oynatıldığı tespit edilen bir adreste ise polisin olası bir baskını sırasında iş yerine geç ulaşılması için 3 kapı yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu iş yerine baskın yapan ekipler, kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Ahlak polisi tespit ettiği 13 iş yerinde 121 kişiye hem kumar oynadıkları hem de pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 458 bin 325 lira para cezası kesti. Ayrıca 13 kişiye kumar oynatmak ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.