Ekmeğe yüzde 25 zam

Adana Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği halk ekmeğin fiyatına yüzde 25'lik zam yaparak fiyatı 80 kuruştan 1 liraya yükseltti. Ekmek almak için büfelere gelen vatandaşlar zam ile karşılaşınca adeta şok oldu. Vatandaşlar, "Halk ekmeğine bir yılda ikinci zam yapıldığı nerede görülmüş? Eğer ucuz ekmek almayacaksak bundan sonra fırınlardan ekmeğimizi alırız" diyerek tepkilerini dile getirdiler.Geçmiş dönem başkanı Hüseyin Sözlü'nün 3 yıl boyunca zam yapmayarak 50 kuruştan sattığı ekmeğe 20 aydır başkan koltuğunda oturan CHP'li Zeydan Karalar, 1 yıl arayla ikinci kez ekmeğe zam yaptı. 2020 yılının ilk yılında 50 kuruşa satılan ekmek önce 80 kuruşa, bu yılın ilk günlerin de ise yüzde 25'lik zam yapılarak 1 liraya satılmaya başlandı. Sadece bununla sınırlı kalmayan Karalar, çeşit ekmeğe de zam uygulayarak fiyatını bir liradan 1,25 çıkarttı. Ekmek almak için büfeye gelen vatandaşlar zamla karşılaşınca adeta şok geçirdi. Günde 5 ekmek aldığını söyleyen 50 yaşındaki Ceyhun Bakar, "Büfeye geldiğimde ekmeğin 1 lira olduğunu öğrenince şaşırdım. Ayda 150 ekmek alıyorum. Daha önce 120 lira ödüyordum şimdi 150 lira ödeyeceğim. 30 lirayla belki de su faturamı ödemiş olacaktım. Bir yıl içinde ikince kez ekmeğe zam yapılır mı" dedi. Vatandaşın ekmeğine göz diktiğini söyleyen 64 yaşındaki Faruk Çay ise, "Hani seçimlerden önce her şeyin çok güzel olacağını söylüyorlardı. Her şey kötüye gidiyor. Mart'ın sonu çok güzel olacak diyorlardı, yaptıkları zamla güzel oldu. Bir taraftan işçi çıkardılar bir taraftan zam yaptılar" derken, 82 yaşındaki İsmail Uzun da, "Halk ekmeği ucuz diye buraya geliyorduk. Ama artık gelmeyeceğim. Gidip fırından ya da bakkaldan alacağım" diye konuştu.