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Gaziantep’e nazar değdi

Son haftaların formda ekibi , ’a deplasmanda boyun eğdi Kırmızı-siyahlılar maçın başında öne geçmelerine rağmen üstünlüğünü koruyamadı

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Gaziantep’e nazar değdi
Gaziantep FK konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a öne geçmesine rağmen yenildi: 2-1. 4. dakikada Jefferson'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Maxim düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 41'de Gradel'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Hakan Arslan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 1-1. 47'de Gradel'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Hakan Arslan, topu kaleci Günay'ın üzerinden ağlara gönderdi: 2-1. Maç bu skorla bitti. SUMUDİCA YAKTI GEMİLERİ
Maç bitimi Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın açıklamaları gündeme oturdu. Rumen hoca, "Size maaş indirimi teklifi gelse kabul eder miydiniz? Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor" diye konuştu.
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Gaziantep’e nazar değdi
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