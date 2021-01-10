Gaziantep’e nazar değdi

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aziantep FK konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a öne geçmesine rağmen yenildi: 2-1. 4. dakikada Jefferson'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Maxim düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
41'de Gradel'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Hakan Arslan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 1-1. 47'de Gradel'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Hakan Arslan, topu kaleci Günay'ın üzerinden ağlara gönderdi: 2-1.
Maç bu skorla bitti. SUMUDİCA YAKTI GEMİLERİ
Maç bitimi Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın açıklamaları gündeme oturdu. Rumen hoca, "Size maaş indirimi teklifi gelse kabul eder miydiniz? Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor"
diye konuştu.