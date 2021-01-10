Gaziantep’e nazar değdi

aziantep FK konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a öne geçmesine rağmen yenildi: 2-1.41'de Gradel'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Hakan Arslan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 1-1.Maç bu skorla bitti. SUMUDİCA YAKTI GEMİLERİMaç bitimi Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın açıklamaları gündeme oturdu. Rumen hoca,diye konuştu.