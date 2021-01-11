99. yılı anısına kan bağışı

HATAY'IN Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti ve Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen ve Kızılay İskenderun Kan Alma Merkezi işbirliği ile Korona virüs tedbirleri kapsamında randevu sistemi ile düzenlenen kampanya yoğun ilgi görüyor. Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde Kızılay İskenderun Şubesi Kan Alma Merkezi tarafından kurulan stantlara gelerek kan bağışında bulunmak isteyen vatandaş sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla oluşturulan randevu sistemi ile bağışta bulundular. Cemiyet Başkanı Sedat İskenderoğlu "Bu kampanyaya katılarak bizlere destek veren tüm kuruluşlarımıza yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.