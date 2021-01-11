Hakim ve savcı adayları ile ilk toplantı gerçekleştirildi

ADALET Bakanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü mülakat sınavları sonucunda Kahramanmaraş Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı adaylığına ataması yapılan 19 adaya yönelik olarak Kahramanmaraş Adliyesi 15 Temmuz Toplantı salonunda tanışma ve çalışma başlıkları konulu ilk toplantı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Toplantıya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Yeşil ve 19 hakim savcı adayı katıldı. Adaylara, Cumhuriyet Başsavcılığının işleyişi, soruşturma evresinin yürütülme süreci, Hâkimlik ve Cumhuriyet Savcılığı meslek etiği, kurumlarla, vatandaşlarla ve adliye personelleriyle olan ilişkiler, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Türk Yargı Etiği Bildirgesi ile adalet meslek etiği konusunda bilgiler verildi.