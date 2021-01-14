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İşçiler Çetin’i bağrına bastı

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
İşçiler Çetin’i bağrına bastı
ADANA'DA Çukurova Belediyesi temizlik işçileri Başkan Soner Çetin'i adeta bağrına bastı. Şantiyeyi ziyareti sırasında alkışlar ve sloganlarla karşılanan Başkan Soner Çetin, "Emekçi kardeşlerimin hepsiyle gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. Özellikle pandemi sürecinde sahada çalışan emekçilerin hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğini belirten Soner Çetin, "Sizlerin Çukurova halkı için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı biliyorum. İşçi kardeşlerimin arasında en yüksek yüzdeyle maaş alan siz değerli temizlik işçilerimiz için ne yapsak hakkınız ödenmez. Bizler hepimiz bir ailenin fertleriyiz ve kardeşlerimsiniz" dedi.
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İşçiler Çetin’i bağrına bastı
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