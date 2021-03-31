Ticaret Bakanlığı’ndan Çağ’a ödül

Ticaret Bakanlığı'nın her yıl tüketici haftasında verdiği "Tüketici Ödülleri" kapsamında Çağ Üniversitesi "Bilimsel Çalışma Ödülü" dalında ödüle layık görüldü. Üniversite bütçesinden desteklenen, Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Özge Demirdelen, Öğr. Gör. Hasan Basri Ökan, Öğr.Gör. Venüs Cömert, Öğr.Gör. Gökçe Kelahmet ve Arş.Gör. Selen Demirkaya'nın araştırmacı olarak yer aldığı ve Dr. Öğr Dr.Öğr.Üyesi Sami Doğru yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Vasıtasıyla Öğrencileri Uygulamayla Buluşturma ve Topluma Katkı Projesi/Tüketici Hukuku ve Hakları" Projesinin ürünü olarak basılan "Tüketici Hakları" isimli kitap nedeniyle verildi. Okuyucuyla buluşan kitabın editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Sami Doğru, Arş.Gör. Özge Demirdelen, Öğr. Gör. Hasan Basri Özkan ve Arş.Gör. Selen Demirkaya yaptı.