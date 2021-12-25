Başarıların kenti: Gaziantep

Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal belediyecilikteki örnek projeleri ile ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda dünya toplumlarında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla 2016 yılında kurulan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonuna Türkiye'den ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dahil oldu. Başkan Şahin, Japonya ile kurduğu ikili ilişkiler sebebi ile Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü'nü yürüttüğü projeler, uluslararası problemlerde kurum olarak aldığı rol, ulusal ve özellikle uluslararası alanda yakaladığı başarılar sayesinde aldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise Gaziantep'i Londra'da Yeşil Şehir ilan etti. Buna göre Gaziantep, EBRD Yeşil Şehirler programına katılacak ve bu konuda kapsamlı bir yeşil yatırım planı geliştirecek. EBRD ilk adım olarak Gaziantep'te ki güneş enerjisi projesi ile güneş enerjisinin elektrik şebekelerine entegre edilmesinde yardımcı olacak. Yeşil Şehir Eylem Planı çerçevesinde katı atık, su, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariki ve ulaşım dâhil olmak üzere iklime dayanıklı temel hizmetlerin nasıl sağlanacağını inceleyen yatırım planının yol haritası oluşturulacak ve finansal destekler sunulacak. Türkiye'de ise yakın zamanda Gazi şehirde hayata geçirilen sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından dolayı Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Büyükşehir, ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başkan Şahin'e verildi.
'İLK'LERİN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN: ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sosyal Belediyecilik" kapsamında devreye alınan Engelsiz Yaşam Merkezi'yle özel bireylerin yaşamlarına dokunuluyor hem aile fertleri hem de merkezin üyeleri, uzman doktorların ve eğitmenlerin eşliğinde sosyal entegrasyonun daha rahat ulaşıldığı bir yaşam formuna "merhaba" diyor. 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda 3 yıldır hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, sosyal entegrasyon konusunda zorluk yaşayan özel bireylerin, gözü, kulağı, eli, ayağı oluyor. Görme, işitme, zihinsel, dil ve konuşma güçlüğü, yaygın gelişimsel ve bedensel engelli olmak üzere 7 alanda engellilere yönelik faaliyetlerin gerçekleştiği merkezde, aynı zamanda engellileri sosyal alanlarda zengin kılacak, özgüven sahibi yapacak ve rehabilite edecek spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, karanlık oda, fitness salonu, uzay, elektro ve egzersiz terapiyle hidroterapi havuzu gibi aktiviteler yapılıyor. Ücretsiz şekilde engellilerin yer alabileceği merkezde eş zamanlı olarak bini aşkın üyeye hizmet verilebiliyor.