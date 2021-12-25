Fırat’ın suyu Gaziantep OSB’ye akacak

Gaziantep heyeti Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ile görüştü. Görüşmede, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi tesislerinin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması ve OSB'nin 10 milyon metrekarelik genişleme alanı için önemli kararlar alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki görüşmelere Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, Sanayi Bakanlığı Genel Müdürü Fatih Turan, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, OSB Cengiz Şimşek ve OSB yöneticileri katıldılar.
İKİ ÖNEMLİ SORUN ÇÖZÜLÜYOR
Gaziantep heyetinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığı görüşmelerde, Organize Sanayi Bölgesi'ne Fırat nehrinden su getirilmesi ve OSB'nin 10 milyon metrekare genişleme alanı ile ilgili projeleri masaya yatırıldı. Son derece verimli geçen görüşmeler sonunda Fırat nehrinden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne su getirilmesi ile ilgili projede önemli aşama kaydedildi.
SANAYİCİ SU SIKINTISI YAŞAMAYACAK
Görüşmede, Gaziantep OSB'nin su ihtiyaçlarını karşılamak için Birecik Barajı
'ndan terfili isale hattı ile alınacak suların Gaziantep OSB'ye getirilmesi üzerinde anlaşıldı. Yapılacak proje ile Gaziantep OSB'nin su ihtiyacı gelişmeli durum koşulları da dikkate alınarak garanti edilecek olup sanayide üretimin kesintisiz devam etmesi sağlanacak. Gaziantep OSB'nin günlük 120 bin metreküplük su ihtiyacını karşılayacak projede Birecik Barajı'ndan alınacak suyun 5 kademeli bir pompaj sistemi ve 1200 mm anma çaplı yaklaşık 55 kilometre uzunluğunda çelik boru döşenecek isale hattı ile getirilmesi planlanıyor. OSB'nin su sorununun çözümü ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın kesintiye uğramasını önlemek amaçlanıyor.
SANAYİ BÖLGESİ SUSUZ KALMAYACAK
Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Son derece verimli geçen ziyaretlerimizde iki konuda önemli kararlar alındı, imzalar atıldı. Buna göre, Fırat'tan Gaziantep OSB'ye su getirme projesi ile ilgili tüm prosedürler yerine getirildi. Bundan sonra hızlı bir şekilde projeyi hayata geçirerek, gelecekte sanayimizin susuz kalmasını önleyeceğiz. Diğer taraftan OSB'nin 10 milyon metrekare daha genişlemesi ile ilgili projemize de olur aldık. Bu vesile ile Gaziantep Sanayisinin gelişimi için hazırladığımız projelerin hayata geçirilmesine her zaman büyük destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e teşekkür ediyoruz" dedi.