Gaziantep sanayisi kabına sığmıyor

5 ayrı bölgede Türkiye'nin en büyük sanayi üretimi gerçekleştiren Gaziantep
, 6. OSB'nin kurulması için çalışmalarını hızlandırdı. İlk etapta 6.5 milyon metrekarelik alanda üretim tesislerinin kurulacağı bölgenin yanı sıra Gaziantep'e bir de Ayakkabı İhtisas OSB yapılacak. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve Kilis
arasında bir ilk olarak iki il tarafından kurulacak Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinin bölge sanayisi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Yoğun görüşmeler sonrasında hızla mesafe kat ederek yatırımcılara arsa tahsislerine başladıklarını bildiren Ünverdi, "İlk etapta 6.5 milyon metrekarelik alanın tahsisini gerçekleştireceğiz. Bu bölgemizde büyük parsellerde geniş yatırım imkânı sunuyoruz. Burası 6. bölge teşvikleri ile Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Desteklerden faydalanıyor ve özellikle Orta Asya, Arap ülkeleri ve Afrika pazarına ulaşmak isteyen firmalara konumu itibari ile önemli avantajlar sağlıyor. Bu projemizle birlikte bölgemizi 85 kilometre mesafe ile İskenderun Limanı'na bağlayacak olan Hassa-Dörtyol Tünel Projesi yatırım planına alındı ve PolateliŞahinbey OSB'deki çalışmaların Amanos tünelinin yapım sürecini hızlandıracağına inanıyoruz" dedi. İlk etapta 6.5 milyon metrekare arsa tahsisine başladığımız Polateli-Şahinbey OSB sayesinde sektörel ve bölgesel çeşitliliğimizin artacağına inanıyorum. Özellikle İskenderun Limanı'na olan yakınlığı ve Gaziantep ile Kilis'in arasında yer alıyor olması yatırımcılarımıza birçok önemli ulaşım ve lojistik avantajı sunuyor. OSB'nin inşa süreci tamamlandığında ve tamamı ile faaliyete başladığında ülkemizin en büyük sanayi bölgelerinden biri olacak ve hem şehirlerimizin hem de bölgemizin üretim kapasitesini çok daha güçlendirecek. Yapacağımız çalışmalar ve girişimcilerle Polateli- Şahinbey OSB'de sanayimizi modern teknoloji ile buluşturarak tüm sektörlere yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Bölge konum olarak Kilis'e 20 kilometre, Gaziantep'e ise 24 kilometre mesafededir. Ülkemizin Orta Doğu'ya açılan en büyük gümrük kapısı olan Öncüpınar Gümrük Kapısı'na 28 kilometre mesafede yer almaktadır" dedi. Bölgede 75 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini bildiren Ünverdi, "Polateli-Şahinbey OSB, ülkemizde iki ilin müşterek kurduğu ilk ve tek organize sanayi bölgesidir. OSB genişleme sahası ile birlikte 45 milyon metrekareye kadar büyütülme imkanına sahiptir. Burada yaklaşık 75 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz. Bu rakam işsizlik sorunun yaşandığı ülkemizde çok önemli bir rakamdır. Gaziantep sanayisi olarak ülkemiz ekonomisine katma değer sağladığımız gibi istihdamına da önemli katkılarda bulunuyoruz" diye konuştu.
BÜROKRATİK SÜREÇ BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI
Bölgenin 6. Bölge Teşvikleri kapsamına girdiğini ve yatırımcıların bu teşviklerden faydalanabileceklerini kaydeden Ünverdi, sağlanacak desteklerin ise, "Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Bedelsiz Arsa Tahsisi (yüzde 100), Vergi İndirimi (Sabit Yatırım Tutarının yüzde 50'si: Vergi İndirim Oranı yüzde 90), SSK İşveren Hissesi Desteği (Teşvik Belgesinde belirtilen işçilerin asgari ücret üzerinden sigorta primi işveren hissesi: Süre 10 yıl), Faiz Desteği (TL bazında kullanılan kredilerde 7 puan, döviz kredilerinde 2 puan), İşçiden kesilen sigorta primi desteği (Teşvik belgesinde belirtilen işçilerin asgari ücret üzerinden sigorta primi: Süre 10 yıl), Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Asgari ücret üzerinden işçilerden kesilen gelir vergisi: Süre 10 Yıl), Cazibe Merkezleri Programı" şeklinde sıraladı. Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli ayakkabı ve terlik üreticisi olduğunu anımsatan Ünverdi, "Şehrimizde Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarında bürokratik süreci büyük oranda tamamladık. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 825 bin metrekare alanın organize sanayi bölgesi için tahsis edilmesi uygun görüldü. Bu aşamada, alanla ilgili kadastral çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasını bekliyoruz, tamamlandığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na imzaya sunacak ve OSB'mizin kuruluşu gerçekleştirilmiş olacak" diye konuştu.