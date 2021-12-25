Giriş Tarihi: 25.12.2021

Her zaman örnek şehir

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’in destansı kurtuluş mücadelesinin, yurdumuzun her köşesindeki direnişlere örnek olduğunu söyledi. Konukoğlu, bugün de Gaziantepliler olarak atalarının yolunda giderek örnek olmaya devam ettiklerini söyledi