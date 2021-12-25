Her zaman örnek şehir

SANKO Holding, Antep'in destansı kurtuluş mücadelesinin yeni nesillere daha iyi anlatılabilmesi ve bu örnek mücadele azminin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, Türkiye'nin 17 farklı ilinde bulunan üretim tesis ve ofislerinde çalışan 100 aileyi Gazi şehirde bir araya getirerek Gazianteplilerle buluşturdu. "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında SANKO'lu 100 Aile Tarihte Yolculuğa Çıkıyor" sloganıyla gerçekleşen ziyaret programına çocuklarıyla birlikte katılan farklı illerdeki SANKO çalışanları, Gaziantep'in tarihi ve kültürel yerlerini rehberler eşliğinde iki gün boyunca gezerek kentin bir asırlık destanına yerinde tanık oldu. İstanbul, Bursa-İnegöl, Mudanya, Bartın, Zonguldak, Adana, Osmaniye, Denizli, Manisa- Salihli, Malatya, Tokat, Ankara, Kilis, Kahramanmaraş-Narlı, Adıyaman gibi Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen SANKO'lu 100 aile, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi'ndeki Atatürk Anı Müzesi, Şehitler Anıtı, Gaziantep Kalesi gibi şehrin tarihi ve kültürel yerlerini profesyonel rehberler eşliğinde gezdi. İki gün süren gezide rehberlerin anlattıkları bilgilerle Kurtuluş Savaşı'nda verilen kahramanca mücadeleyi dinleyen katılımcılar şehrin bir asırlık destanına yerinde tanık oldu. Program kapsamında düzenlenen akşam yemeğine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, SANKO Holding Mali Koordinatörü İhsan Akyol, SANKO Holding Ticaret Müdürü Faruk Kolukısa, SANKO Tekstil Genel Müdürü Gökhan Aydın, SANKO Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Poligon İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, Gaziantep Ytong Genel Müdürü Cengizhan Açık, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Yönetimi, SANKO'lu çalışanlar ve aileleri katıldı.
GAZİANTEP ÖRNEK OLUYOR
Düzenlenen programda Gaziantep'in tarihi mücadelesi hakkında konuşan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Bu yıl Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı. Gaziantep, kendi şehrini kurtararak Gazilik unvanını almış, destansı kurtuluş mücadelesiyle yurdumuzun her köşesindeki direnişlere örnek olmuş ve ülkede Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atmış bir şehir. SANKO da bu yüzyıllık tarihe tanıklık etmiş bir kurum. Bu bilinçle istedik ki; Türkiye'nin dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımız ve çocukları Gaziantep'e gelerek kurtuluş destanına yerinde tanık olsunlar ve Gaziantep'imizi yakından tanısınlar. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.
"NE YAPARSANIZ EN İYİSİNİ YAPIN"
Gezi programına katılan ailelerle sohbet eden Konukoğlu, gençlere de seslendi: "Ülkemizin kalkınması için gençlerimize çok iş düşüyor. Gençler, biz bu ülkeyi buralara kadar getirebilmek için çabaladık. Bu ülkeyi daha da ileriye götürebilecek olan sizlersiniz. Şu anda sizin önünüzde inanılmaz imkanlar var. Bilgi çağında yaşıyorsunuz. Eriştiğiniz bilgiyle, ileride bizlerden çok daha iyisini başaracaksınız, ben hepinizin gözünde bu ışığı görüyorum. Bundan sonra sizler bizlere yol gösteren olacaksınız. Unutmayın ki ne okursanız okuyun, hayatta ne yapmak isterseniz yapın ama en iyisini yapın."
SANKO HOLDİNG HAKKINDA
Temeli 1904 yılında atılan ve 117 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin sayılı sanayi gruplarından biri haline gelen SANKO Holding; tekstil, enerji, çimento ve ambalaj başta olmak üzere 11 farklı sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. 100'den fazla ülkeye ihracat yapan ve yaklaşık 14 bin kişiye istihdam sağlayan SANKO Holding, ülkemiz için değer yaratmaya devam ediyor.